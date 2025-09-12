"İsrail, Türkiye'ye saldıracak" iddiası nereden çıktı?

İsrail’in geçtiğimiz günlerde Katar’daki Hamas hedeflerini vurması, Orta Doğu’da dengeleri yeniden sarstı. Bu gelişmenin ardından, Ankara’nın Hamas’a verdiği destek ve İsrail’e karşı sert eleştirileri, “Sırada Türkiye olabilir mi?” sorusunun hem Türk basınında hem de uluslararası basında yüksek sesle sorulmaya başlanmasına yol açtı.

Michael Rubin’in 9 Eylül’de Middle East Forum’da çıkan görüş yazısı ve liberal İsrail basınının önde gelen gazetesi Haaretz’de ABD merkezli Demokrasileri Savunma Vakfı Kıdemli Araştırmacı Sinan Ciddi’nin kaleme aldığı analiz, bu tartışmaları daha da alevlendirdi. Her iki yazıda da Katar operasyonunun ardından Türkiye’nin risk altında olduğu iddia edildi.

Rubin’den tehdit: “Hamas’la hareket ederlerse…”

Michael Rubin, Middle East Forum’daki köşesinde, İsrail’in Katar’da Hamas’a yönelik saldırısını değerlendirirken sıradaki adresin Türkiye olabileceğini yazdı. Rubin, "Eğer Türkiye teröristlerin vekiliyle hareket ederse -ki Hamas fiilen budur- o zaman Türkiye esasen ilk kurşunu sıkmıştır ve İsrail karşılık vermekte haklıdır" ifadelerini kullandı.

İsrail’in Katar’daki saldırısının Beyaz Saray’la koordinasyon içinde yapıldığını öne süren Rubin, bununla İsrail’in “Hamas nerede olursa olsun hedef alabileceğini” gösterdiğini öne sürdü. Rubin, "İsrail'in Hamas'ı nasıl değerlendirdiği göz önüne alındığında, İsrail'in sığınabileceği her yerde grubu hedef almaya devam etmesi mantıklı" açıklamasında bulundu.

Yazısında İsrail’in geçmişte Münih saldırısı sonrası Avrupa’da Hamas ve FKÖ hedeflerini vurduğunu da hatırlatan Rubin, Hamas’ın İstanbul’daki varlığına dikkat çekti: "Hamas liderleri artık Gazze'nin güvenli bir sığınak olmadığını, Tahran ve Doha'nın da barınak sağlamadığını anlıyor. Son sığınakları Türkiye'dir."

Rubin, bir saldırı durumunda NATO üyeliğinin Türkiye’ye bir güvence veremeyeceğini savundu: "NATO fikir birliğine dayalı bir örgüttür ve nadiren ‘kesin’ kararlar alınır. İsveç ve Finlandiya, Türkiye'nin şantajlarına kızgın. Bu nedenle Stockholm ya da Helsinki'de veto makul bir seçenek."

Haaretz: Küresel güç dengeleri değişir!

Türkiye’yi “terör destekçisi” olmakla suçlayan provokatif yazılarıyla tanınan Rubin’in tehditkâr ifadelerinin aksine İsrail merkezli liberal Haaretz gazetesinde olası bir saldırının Tel Aviv için ağır sonuçlarına dikkat çekildi.

Washington merkezli Demokrasileri Savunma Vakfı Kıdemli Araştırmacısı Sinan Ciddi, gazetedeki analizinde, İsrail-Türkiye geriliminin büyümesi hâlinde ortaya çıkacak tablonun sıradan bir kriz olmayacağını vurguladı. Ciddi, “Türkiye ve İsrail arasında artan gerilimin ortasında topyekûn bir savaş patlak verirse, sonuç sadece yeni bir Orta Doğu çatışması veya tek seferlik Doha tarzı bir saldırı değil, küresel güç dengesini değiştiren stratejik bir deprem olacaktır” diyerek olası bir çatışmanın riskini vurguladı.

Ciddi, İsrail iç istihbarat servisi Şin Bet’in geçtiğimiz hafta Türkiye merkezli bir Hamas hücresinin İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’e yönelik suikast planı yaptığını öne sürdüğü açıklamayı anımsatarak, “komplo” başarılı olsaydı bunun İsrail tarafından “savaş sebebi” olarak değerlendirilebileceğini belirtti.

Analizde, Türkiye’nin Hamas’a desteğine ilişkin şu ifadeler yer aldı:

“Diplomatik amaçlarla Hamas'a ev sahipliği yaptığını iddia eden Katar'ın aksine Ankara, Hamas'a hem siyasi kılıf hem de operasyonlar için pratik altyapı sunuyor. Doha'da Hamas liderlerini ortadan kaldırmaya çalışan İsrail’in örgütün Türkiye'deki ajanlarını hedef almayacağını kim söyleyebilir?”

Öte yandan Ciddi, iki ülkenin Suriye’de karşı karşıya geldiğine dikkat çekerek İsrail’in güneyde, Türkiye’nin ise kuzeyde yoğun askerî varlık bulundurduğunu, bu durumun çatışmaya yol açabilecek bir “kaza” riskini artırdığını ifade etti.

Ciddi, son olarak İsrail’in teknolojisine ve nükleer caydırıcılığına, Türkiye’nin ise İsrail’e kıyasla askerî büyüklüğüne ve NATO üyeliğine güvendiğini yazdı.

“Türkiye kudretli bir ülkedir”

Artan tartışmaların gölgesinde Ankara’dan da bir açıklama geldi.

Katar’daki saldırının ardından Türkiye’ye yönelik “İsrail tehdidine” dair konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Türkiye, egemen ve kudretli bir ülkedir. Tarih boyunca bizi tehdit edenler her zaman cevaplarını aldılar. Tehditlerin bizim için hükmü yok. Türkiye Cumhuriyeti hiçbir ülkenin düşmanı değil. Türkiye'ye düşmanlık edene her türlü kudretli cevabı verecek kapasiteye ve imkana sahibiz” dedi.

Önümüzdeki dönemde Tel Aviv-Ankara hattındaki tansiyonun nasıl seyredeceğini, sahadaki gelişmeler ve uluslararası diplomasi belirleyecek.