Amerika'sız NATO mümkün mü?

Transatlantik ilişkileri ve Avrupa'nın küresel güvenlik hiyerarşisindeki konumunda geri dönülemez bir kırılma noktasının içinde bulunduğumuz artık aşikâr. Şubat 2026'da patlak veren İran Savaşı, Orta Doğu'nun jeopolitik haritasını yeniden şekillendirmekle kalmadı, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) içindeki yapısal çatlakları ve Avrupa'nın Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) olan asimetrik bağımlılığının tehlikeli boyutlarını gün yüzüne çıkardı. Bu kriz, Avrupa'nın stratejik bir aktör olmaktan ziyade, Washington tarafından alınan kararların sonuçlarına katlanmak zorunda kalan bir "risk alıcısı" olduğunu doğruladı. Savaşın başlangıcından itibaren Avrupa hükümetlerinin karar alma süreçlerinden dışlanması, müttefik bilgilendirme protokollerinin ihlal edilmesi ve ABD'nin NATO çerçevesi dışındaki tek taraflı askerî eylemleri, Avrupa'nın savunma paradigmasını kökten değiştirmesi gerektiğini ortaya koydu. Mevcut konjonktürde Avrupa, ABD'nin stratejik liderliğinin artık öngörülebilir olmadığını, aksine müttefik çıkarlarını tehdit edebilecek bir tırmanma eğilimi taşıdığını anlamış bulunuyor.

2026 İran Savaşı, 28 Şubat tarihinde ABD ve İsrail'in koordineli operasyonlarıyla başladı ve bu süreçte Avrupalı müttefiklerin görüşlerine başvurulmadığı gibi, harekât planlamasına dair ön bilgilendirme dahi yapılmadı. Bu durum, NATO içindeki geleneksel müttefik dayanışması ve istişare mekanizmalarının çöktüğünü gözler önüne serdi. Avrupa hükümetleri, olaylar gerçekleştikten sonra tepki vermek zorunda kalan pasif izleyiciler konumuna itildiler. Özellikle Hürmüz Boğazı üzerindeki enerji akışının kesilmesi ve bölgedeki istikrarsızlığın göç dalgalarını tetikleme potansiyeli, Avrupa'nın doğrudan güvenliğini tehdit ederken; ABD'nin bu riskleri göz ardı eden tırmandırma politikası, kıta başkentlerinde derin bir güvensizlik yarattı.

Savaşın ilk haftalarında İran, ABD ve İsrail saldırılarına "kısıtlanmamış misilleme" stratejisiyle yanıt verdi, çatışma coğrafyasını hızla genişleterek hem askerî hem de sivil altyapıları hedef aldı. Bu süreçte İran'ın Hürmüz Boğazı'nda kontrolü ele geçirme ve geçişler için "harç/toll" uygulama tehdidi, uluslararası hukuk ve küresel enerji piyasaları için tehlikeli bir emsal teşkil etti. Avrupalı liderler, Washington'ın askerî tırmanma stratejisinin aksine; ateşkes diplomasisi, deniz güvenliği ve ekonomik istikrarı önceliklendiren bir tutum sergilediler. Bu durum, Transatlantik ittifak içindeki stratejik kültür farkını net bir şekilde ortaya koyuyordu: ABD askerî caydırıcılık ve güç gösterisine odaklanırken, Avrupa diplomasi ve çok taraflı kısıtlama yollarını tercih ediyor.

NATO içindeki gerilimler, AB müttefiklerinin saldırı planlamasına dâhil edilmemesi ve müttefiklerin ABD'nin bölgedeki üslerini kullanmasına izin vermek gibi sadece lojistik destek rolleriyle sınırlandırılmasıyla zirveye ulaştı. Birçok AB hükümeti, Washington ile doğrudan bir askerî ittifak kurmak yerine, Hürmüz üzerinden enerji akışını korumaya ve gerilimi azaltmaya odaklandılar. Bu süreçte, İngiltere Başbakanı Keir Starmer gibi liderlerin ABD'nin NATO içinde kalmasının Amerika'nın kendi çıkarına olduğunu vurgulamak zorunda kalması, ittifakın geleceğine dair duyulan derin endişenin bir yansımasıydı.

Stratejik kültür farklılıkları ve bölgesel güvenlik algısı

Avrupa ve ABD arasındaki stratejik kültür ayrışması, İran krizinde coğrafî zorunluluklar ve tarihsel deneyimlerle daha da derinleşti. Orta Doğu'daki istikrarsızlık, coğrafi yakınlık nedeniyle Avrupa'yı göç akışları ve enerji arz güvenliği üzerinden doğrudan etkileme potansiyeli taşıyor. Buna karşın ABD, okyanus ötesi konumu sayesinde bu sonuçlardan daha az etkileniyor ve bu da Washington'a gerilimi tırmandırma konusunda daha geniş bir hareket alanı tanıyor. Bu asimetri, Avrupa'nın "başka güçlerin aşırılıklarının sonuçlarına katlanırken, bu sonuçları şekillendirme gücünden yoksun olması" gerçeğini teyit ediyor.

Avrupa devletleri, İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki yıkımın ardından güç kullanımını en son çare olarak gören bir kimlik inşa ettiler. Bu kimlik, krizlerin askerî yöntemlerden ziyade yaptırımlar, arabuluculuk ve ekonomik teşvikler yoluyla yönetilmesi gerektiği inancına dayanıyor. Ancak 2026 İran Savaşı, bu yumuşak güç unsurlarının, Washington'ın sert güç uygulamaları karşısında ne kadar yetersiz kaldığını gösterdi. ABD'nin NATO çerçevesi dışında yürüttüğü bu operasyonlar, ittifakın kolektif karar alma ruhuna zarar verdi ve Avrupa'nın kendi savunma kapasitesini bağımsız bir şekilde tanımlama gerekliliğini tetikledi.

ABD'nin yeni güvenlik stratejisi: NSS 2025 ve Avrupa'nın dışlanması

Trump yönetiminin 2025/2026 Ulusal Güvenlik Stratejisi (NSS), Avrupa için radikal ve yıkıcı bir dönemi başlattı. Bu strateji belgesi, Avrupa'yı bir güvenlik önceliği olmaktan çıkarıyordu ve kıta üzerindeki savunma sorumluluğunu tamamen Avrupalı devletlerin omuzlarına yüklüyordu. Ancak belgenin en sarsıcı unsuru, Avrupa'nın "medeniyet silinmesi" tehlikesiyle karşı karşıya olduğu iddiası ve AB gibi ulus ötesi yapıların siyasi özgürlükleri baltaladığı yönündeki retoriğiydi. ABD, artık Avrupa'nın kurumlarını desteklemek yerine, kıta içindeki aşırı sağcı ve milliyetçi hareketleri açıkça destekleyerek müttefiklerinin iç siyasetine müdahale etme sinyalleri veriyordu.

Yeni Amerikan doktrini, müttefiklere yönelik somut güvenlik yardımlarının kesilmesini de içeriyordu. Eylül 2025'te bildirilen ve 2026 mali yılı bütçesinde somutlaşan karar uyarınca, Baltık Güvenlik Girişimi (BSI) fonlarının durdurulması planlandı. Bu girişim, Estonya, Letonya ve Litvanya gibi Rusya tehdidine en açık ülkelerin savunma kapasitelerini, mühimmat stoklarını ve özel harekât hazırlıklarını destekliyordu. Fonların kesilmesi, Baltık devletleri tarafından bir "ihanet" ve ABD'nin taahhütlerinden geri adımı olarak yorumlandı. Tüm buu gelişmeler, ABD liderliğinin artık "tahmin edilemez"in ötesinde müttefiklerinin siyasi bütünlüğüne karşı "müdahaleci" bir nitelik kazandığını gösteriyordu. Washington, Avrupa'daki merkez sağ ve merkez sol hükümetlerin devrilmesini teşvik eden bir söylem benimseyerek, ittifakın demokratik değerler temelini sarsıyordu. Bu durum, Avrupa'nın stratejik özerkliğini bir seçenekten ziyade bir hayatta kalma mekanizması haline getirdi.

ABD'nin güvenilirliğinin erozyona uğramasıyla birlikte, Avrupa Birliği Antlaşması'nın 42.7 maddesi (Karşılıklı Savunma Şartı) anlamlı bir yedek mekanizma olarak tartışılmaya başlanacaktı. Kâğıt üzerinde Madde 42.7, NATO'nun 5. maddesinden daha güçlü bir yardım yükümlülüğü ("elindeki tüm imkânlarla yardım ve destek sağlama yükümlülüğü") içeriyordu. Ancak pratik uygulamada, Avrupa'nın bu maddeyi işletecek bir entegre komuta yapısına, nükleer caydırıcılığa ve siyasi uyuma sahip olmaması, Madde 5'in yerini almasını imkânsız kılıyor.

NATO Madde 5 ve AB Madde 42.7 arasındaki farklar, askerî kapasiteden ziyade hukuki eşikler ve istisnalarla da ilgili. Madde 5, bir müttefike yapılan saldırıyı "tüm müttefiklere yapılmış" sayarken, üyelere verilecek yanıt konusunda esneklik tanıyor; ancak bu madde, 75 yıllık bir kolektif planlama ve ortak tatbikat geçmişiyle destekleniyor. Öte yandan Madde 42.7, İrlanda veya Avusturya gibi "tarafsız" statüdeki ülkelerin güvenlik politikalarına zarar vermeme şartı koşarak bir "opt-out" imkânı sunuyor. İran krizi sırasında görüldüğü üzere, AB ülkeleri askerî müdahaleyi Madde 42.7 çerçevesinde kolektif bir eylem olarak değil, daha çok ikili destek ve istihbarat paylaşımı düzeyinde ele aldılar. 2015 Paris saldırıları sonrası Fransa'nın bu maddeyi işletmesi, maddenin daha çok sembolik bir dayanışma işlevi gördüğünü, ancak NATO tarzı bir "savaş makinesini" harekete geçirmediğini kanıtladı. Madde 42.7'nin NATO'ya gerçek bir alternatif olabilmesi için, Avrupa'nın kendi komuta altyapısını ve caydırıcılık kapasitesini radikal bir şekilde geliştirmesi gerekiyor.

Askerî kapasite açığı: "Fighting Tonight" gerçeği

Avrupa'nın ABD olmadan kendini savunabilmesi için gereken askerî ihtiyaçlar, 2025 ve 2026 yıllarında yapılan analizlerle çarpıcı bir şekilde ortaya konacaktı. ABD'nin Avrupa'dan çekilmesi durumunda oluşacak boşluğu doldurmak için Avrupa'nın yaklaşık 300.000 ek askerî personele ihtiyacı olduğu tahmin ediliyor. Bu, yaklaşık 50 yeni tugay kurulması anlamına geliyor. Mevcut personel seviyeleri ve lojistik hazırlık durumları dikkate alındığında, bu ölçekte bir genişlemenin gerçekleştirilmesi yıllar sürecek devasa yatırımlar gerektiriyor.

Avrupa'nın en büyük zafiyeti, "stratejik kolaylaştırıcılar" olarak adlandırılan alanlarda. Mevcut durumda Avrupa, istihbarat toplama, uydu haberleşmesi, havadan yakıt ikmali ve stratejik nakliye gibi kritik konularda neredeyse tamamen ABD altyapısına bağımlı. ABD birliklerinin Avrupa'daki varlığı asker sayısıyla sınırlı değil, bu askerlerin arkasındaki devasa teknolojik ve lojistik destek mekanizmasıyla anlam kazanıyor.

Rusya'nın 2024 ve 2025 yıllarında savaş ekonomisine geçerek tank ve mühimmat üretimini %200'ün üzerinde artırması, Avrupa'nın bu kapasiteye "şimdi" (fight tonight) sahip olması gerektiğini, ancak mevcut sanayi hızının buna yetmediğini gösteriyor. Almanya'nın mühimmat stoklarının bazı senaryolarda yalnızca 1-2 günlük yoğun çatışmaya yetecek düzeyde olması, bu hazırlıksızlığın en vahim boyutunu yansıtıyor.

Nükleer caydırıcılık ve Macron'un "ileri caydırıcılık" doktrini

ABD'nin nükleer şemsiyesinin güvenilirliğini yitirmesi, Avrupa'nın karşı karşıya olduğu en varoluşsal tehdit olarak karşımızda duruyor. 2026 Şubat ayında Münih Güvenlik Konferansı'nda sunulan raporlar, Avrupa için nükleer seçeneklerin son derece sınırlı ve riskli olduğunu ortaya koymuştu. Bu bağlamda, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 2 Mart 2026'da "Le Téméraire" denizaltısı önünde yaptığı konuşma, Avrupa savunma tarihinde yeni bir sayfa açtı.

Macron, Fransa'nın nükleer doktrininde "Avrupa boyutu"nun altını çizerek "İleri Caydırıcılık" kavramını duyurdu. Bu doktrin uyarınca Fransa, hayati çıkarlarının artık yalnızca kendi topraklarıyla sınırlı olmadığını, Avrupalı müttefiklerine yönelik bir saldırının da Fransız çıkarlarını tehdit edebileceğini ilan etti. Bu hamle, ABD'nin nükleer garantisinden şüphe duyan Avrupa başkentlerine bir "Fransız alternatifi" sunma çabası olarak değerlendirilebilir.

Macron'un teklifi, nükleer silahların fırlatma yetkisinin Fransa Cumhurbaşkanı'nda kalmaya devam ettiği, ancak müttefiklerin planlama ve tatbikatlara dâhil edildiği bir modelin ifadesi. Bu, ABD'nin boşluğunu tam olarak doldurmasa da bir "geçiş dönemi tamponu" olarak işlev görebilir. Ancak bu modelin başarısı, müttefiklerin Fransız garantisine duyacağı güvene bağlı.

"Valley of Death" ve dış tedarik sorunu

Avrupa'nın savunma harcamaları 2022-2026 döneminde rekor seviyelere ulaşmış, 2024 yılında 343 milyar avroya, 2025-2026 projeksiyonlarında ise 392 milyar avroya yükselmişti. Ancak bu harcama artışı, Avrupa'nın stratejik özerkliğine doğrudan hizmet etmiyor. Çünkü harcanan her bir birimin büyük bir kısmı Avrupa dışındaki, özellikle de Amerikan savunma şirketlerine gidiyor.

Avrupa savunma sanayiinin karşı karşıya olduğu temel sorun, harcamaların %75-78'inin AB dışındaki tedarikçilere akması. Bu durum, Avrupa'nın kendi savunma teknolojik ve endüstriyel tabanını (EDTIB) güçlendirmek yerine, müttefik bağımlılığını teknolojik düzeyde sabitliyor. Acil ihtiyaçların karşılanması adına yapılan bu hızlı alımlar, uzun vadeli sanayi stratejilerini baltalıyor.

PESCO (Kalıcı Yapılandırılmış İşbirliği) projelerinin karşılaştığı "Ölüm Vadisi" (Valley of Death) sorunu, Avrupa'nın inovasyon kapasitesini felç ediyor.

Prototip Aşaması: 2017'den bu yana başlatılan 83 projenin çoğu tasarım ve icra aşamasında sıkışmış durumda.

Seri Üretim Engeli : Projelerin yalnızca %10'u tam operasyonel teslimata ulaşabilmektedir.21 Bunun temel nedeni, üye devletlerin ortak tedarik taahhüdünde bulunmaması.

Siyasi Parçalanma: Almanya liderliğindeki ESSI projesi ile Fransa'nın SAMP-T tabanlı hava savunma stratejisi arasındaki rekabet, ortak bir pazarın oluşmasını engelliyor.

Bu durumun üstesinden gelmek için Avrupa Komisyonu, "Readiness 2030" ve "European Defence Industry Programme" (EDIP) gibi girişimlerle Avrupa içi ortak tedariki teşvik etmeye çalışıyor. Ancak ulusal çıkar çatışmaları, bu girişimlerin hızını yavaşlatıyor.

Tüm bunlar ile birlikte Avrupa, İran krizine tek bir jeopolitik aktör olarak yanıt veremedi. Bunun yerine, üye devletler krizi kendi ulusal çıkarları ve tarihsel deneyimleri doğrultusunda yorumladılar. Bu parçalanmışlık, Avrupa'nın küresel olayları şekillendirme gücünü zayıflatıyor.

Avrupa genelinde ortak bir risk hiyerarşisinin olmaması, kolektif savunmanın en büyük engellerinden biri. Doğu Avrupa ülkeleri için temel tehdit Rusya iken, Güney Avrupa ülkeleri Akdeniz'deki istikrarsızlık ve göç akışlarına odaklanıyor. .

Bazı AB üye devletleri (Avusturya, İrlanda, Malta) askerî müdahaleye karşı tarafsızlık gelenekleri nedeniyle mesafeli durmaya devam etmektedir.6 Bu devletler için savunma işbirliği siber dayanıklılık ve insani yardım ile sınırlı kalmaktadır. Bu heterojen yapı, Avrupa'nın hızlı ve kararlı bir askerî tepki vermesini zorlaştırmaktadır.

Kurumsal dönüşüm

NATO'nun "Avrupalılaşması" artık bir tercih değil, 2027 yılı itibarıyla ABD'nin ittifak içindeki muharip gücünün %50'ye düşeceği gerçeği karşısında bir zorunluluk. Bu kapsamda geliştirilen "Plan B", Avrupa'nın ABD desteği olmadan kendi güvenliğini nasıl organize edebileceğine odaklanıyor. Avrupa Birliği, 2022 Stratejik Pusulası doğrultusunda askerî komuta yeteneklerini modernize etmişti. Askerî Planlama ve İcra Yeteneği (MPCC), AB'nin Brüksel'deki kalıcı operasyon merkezi olarak güçlendirilmişti.

Hızlı İntikal Kapasitesi (RDC) : 2025 yılına kadar 5.000 askerden oluşan, hava, kara, deniz ve siber alanlarda operasyon yapabilen bir güç oluşturulması hedefleniyordu.

: 2025 yılına kadar 5.000 askerden oluşan, hava, kara, deniz ve siber alanlarda operasyon yapabilen bir güç oluşturulması hedefleniyordu. Uzay Egemenliği: IRIS uydu takımı projesi, Avrupa'nın askerî haberleşmede Starlink gibi özel Amerikan şirketlerine olan bağımlılığını bitirmeyi amaçlayan kritik bir egemenlik projesiydi.

Bu kurumsal adımlar, Avrupa'nın NATO'dan tamamen kopması değil, NATO içinde ABD'ye yük olmayan ve gerektiğinde bağımsız hareket edebilen bir "Avrupa Sütunu" oluşturma çabaları olarak değerlendirilebilir. Ancak bu yapıların başarısı, üye devletlerin bu projelere aktaracağı siyasi irade ve finansal kaynaklara bağlı olacak.

Amerika'sız NATO'nun yol haritası

2026 İran Savaşı'nın ardından ortaya çıkan tablo, Transatlantik ittifakın artık geleneksel anlamda mevcut olmadığını gösteriyor. ABD, "Önce Amerika" prensibini müttefiklerinin çıkarlarını göz ardı ederek uygulayan bir aktöre dönüştü. Avrupa için artık "NATO sonrası" veya "Avrupalı NATO" dönemi bir teori değil, günlük bir hazırlık süreci.

Avrupa'nın önündeki yol ayrımı net: Ya Washington'ın her geçen gün daha da aşırılaşan stratejik rotasına eklemlenerek bir "tebaa" konumuna düşmek ya da Madde 42.7 yapıları üzerinden kendi özerk kapasitesini inşa etmek. İran krizi, Avrupa'nın diplomatik yumuşak gücünün sert askerî güçle desteklenmediği sürece küresel olaylar üzerinde sınırlı etkisi olacağını kanıtladı. Geleceğin Avrupa güvenliği, Brüksel'in "stratejik özerklik" söylemini retorikten çıkarıp, yıllık 250 milyar avroluk ek savunma yatırımı ve 50 yeni tugaylık bir askerî gerçekliğe dönüştürüp dönüştüremeyeceğine bağlı olacak. Amerika’sız bir NATO, ancak Avrupa'nın kendi savunma yükünü mali, siyasi ve askerî olarak tamamen üstlenmesiyle hayatta kalabilir. Bu süreç, sancılı ve maliyetli olsa da kıtanın egemenliğini korumasının yegane yolu gibi görünüyor.