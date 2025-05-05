Hıdrellez: Baharın müjdecisi, kültürel bir mozaik

Şehir ya da kasaba meydanlarında yakılan büyük ateşler ve etrafında müzik ile iç içe geçen dans şölenleri… Ateşin üzerinden atlamaya çalışan çocukların şen kahkahaları… Balkan coğrafyasının hemen hemen her bir köşesinde Mayıs’ın ilk haftası yukarıda sözünü ettiğimiz manzaralara rastlamanız pek mümkün. Esasında Hıdrellez (veya Herdelezi, Ederlezi, Đurđevdan, Gergyovden gibi yerel adlarıyla), başta Türkiye olmak üzere Balkanlar, Kırım, Kafkasya, Suriye ve Irak gibi geniş bir coğrafyada kutlanan önemli mevsimlik halk bayramlarından biri. Bu bayram, kışın sona erip baharın gelişini, doğanın uyanışını, yenilenmeyi, umudu, bereketi ve bolluğu simgeliyor.

Gregoryen takvimine göre her yıl 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece başlar ve 6 Mayıs günü kutlanır. Bu bayramın adı, halk inancına göre her yıl Hıdrellez gününde yeryüzünde buluşan iki kutsal figür olan Hızır (Al-Khidr) ve İlyas'ın (Elijah) isimlerinin birleşmesinden türemiştir. Bu buluşma, toprağın (Hızır) ve suyun (İlyas) sembolik birleşimi olarak görülür ve baharın bereketi için gerekli unsurların bir araya gelişini temsil eder. Hıdrellez isminin kendisi, festivalin farklı inançları (İslami peygamberler, İslam öncesi figürler, doğa ruhları) tek bir kutlama konseptinde birleştiren senkretik (farklı inanç ve kültürlerin kaynaşması) doğasını yansıtır. Hıdrellez'in uluslararası önemi, 2017’de Türkiye ve Kuzey Makedonya'nın ortak başvurusuyla UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kaydedilmesiyle de tescillenmiştir. Ayrıca Irak'ın Hıdır İlyas Bayramı da bu listede yer alır.

Hıdrellez geleneğinin kökenleri, İslami figürler, İslam öncesi Türk inançları, Antik Mezopotamya ve Anadolu kültürleri ile Hristiyan aziz kültlerinin iç içe geçtiği karmaşık bir tarihsel sürece dayanır.

Hızır ve İlyas buluşması

Bayramın merkezinde Hızır ve İlyas'ın buluşması inancı vardır. Hızır, genellikle peygamber, evliya veya "abı hayat"ı içerek ölümsüzlüğe ulaştığına inanılan kutsal bir varlıktır. Toprakla, yeşillikle (adı Arapçada "Yeşil Olan" anlamına gelir), baharla, bilgelikle ilişkilendirilir ve darda kalanlara yardım etmesiyle bilinir. Türk kültüründe ve tasavvufta büyük saygı görür. İlyas ise Eski Ahit peygamberidir ve genellikle su, denizler ve yağmurla ilişkilendirilir. Ritüellerdeki rolü Hızır'a göre daha geri plandadır. Bu iki figürün 6 Mayıs'ta buluşması, doğanın canlanmasını, toprağın ve suyun bahar bereketi için bir araya gelişini sembolize eder. Hızır'ın daha baskın rolü, baharın somut işaretleri olan yeşillik, büyüme ve yardımla güçlü ilişkisinden ve evrensel "Yeşil Adam" arketipiyle örtüşmesinden kaynaklanır.

İslam öncesi Türk ve Orta Asya kökleri

Hıdrellez'in kökleri sıklıkla İslam öncesi Orta Asya Türk kültürlerine dayandırılır. Eski Türk boylarının bahar veya yazın gelişini kutlayan ritüelleri (ağaç altı toplanma, kurban kesme, tanrılara saygı, kımız içme) bu geleneğin temellerini oluşturmuş olabilir. Türk destanlarındaki bilge yardımcı figür "Aksakallı"nın, İslamiyet sonrası Hızır figürüne dönüştüğü düşünülür. Türkler, İslamiyet'i kabul ettikten sonra mevcut bahar kutlamalarını Hızır kültü ile harmanlamışlardır.

Antik kökenler ve senkretizm: Aziz Yorgi Bağlantısı

Bahar kutlamaları antik Mezopotamya (Tammuz), Anadolu (Telipinu), İran (Nevruz) ve Akdeniz kültürlerinde de mevcuttu. Hıdrellez'in bu antik geleneklerden unsurlar içerdiği kabul edilir. Özellikle Anadolu ve Balkanlar'da Hıdrellez, Ortodoks Hristiyanların Aziz Yorgi (St. George) Günü (Jülyen takvimine göre 23 Nisan, Gregoryen takvimine göre 6 Mayıs) ile aynı tarihte kutlanır ve bu iki figür arasında güçlü bir bağlantı, hatta özdeşleşme görülür. Ortak ziyaret yerleri ve ibadet pratikleri bulunur. Bu kaynaşma, bölgedeki tarihî Hristiyan-Müslüman kültürel etkileşimini yansıtır ve halk geleneklerinin dini ayrımları nasıl köprüleyebildiğini gösterir. Bu senkretizm, önceden var olan bahar festivallerinin, İslam ve Hristiyanlık unsurlarını entegre ederek kültürel değişimler boyunca hayatta kalmasını sağlamıştır.

Ritüeller ve uygulamalar: Hıdrellez'in yaşayan geleneği

Hıdrellez kutlamaları, bereket, sağlık, şans ve dileklerle ilgili zengin ritüeller içerir. Bu uygulamalar, Hızır'ın getireceğine inanılan iyilikleri çağırmayı amaçlar.

Hazırlıklar : Hıdrellez'den önce evler, avlular ve bahçeler temizlenir. Çünkü Hızır'ın temiz olmayan yerlere uğramayacağına inanılır. Kişisel temizliğe önem verilir, yeni veya temiz (genellikle beyaz) giysiler giyilir. Özel yiyecekler (kuzu eti, bahar yeşillikleri, pilav, hamur işleri) hazırlanır.

: Hıdrellez'den önce evler, avlular ve bahçeler temizlenir. Çünkü Hızır'ın temiz olmayan yerlere uğramayacağına inanılır. Kişisel temizliğe önem verilir, yeni veya temiz (genellikle beyaz) giysiler giyilir. Özel yiyecekler (kuzu eti, bahar yeşillikleri, pilav, hamur işleri) hazırlanır. Bereket ve bolluk çağırma : Hızır'ın bereket getirmesi için yiyecek kapları, kilerler ve cüzdanlar gece açık bırakılır. Arzu edilen şeylerin (ev, araba vb.) küçük modelleri veya çizimleri yapılarak gül ağaçlarının yanına konulur. Duaların kabulü için sadaka verilir, oruç tutulur veya kurban kesilir ("Hızır hakkı için"). Sağlık için baharın ilk kuzusunu yemek, Hıdrellez pilavı pişirmek, mayasız yoğurt çalmak (Hızır uğrarsa tutacağına inanılır) ve 'S' harfiyle başlayan yiyecekleri tüketmek gibi özel yiyecek ritüelleri vardır.

: Hızır'ın bereket getirmesi için yiyecek kapları, kilerler ve cüzdanlar gece açık bırakılır. Arzu edilen şeylerin (ev, araba vb.) küçük modelleri veya çizimleri yapılarak gül ağaçlarının yanına konulur. Duaların kabulü için sadaka verilir, oruç tutulur veya kurban kesilir ("Hızır hakkı için"). Sağlık için baharın ilk kuzusunu yemek, Hıdrellez pilavı pişirmek, mayasız yoğurt çalmak (Hızır uğrarsa tutacağına inanılır) ve 'S' harfiyle başlayan yiyecekleri tüketmek gibi özel yiyecek ritüelleri vardır. Dilekler, kehanet ve şans : En yaygın ritüellerden biri gül ağacıyla ilgilidir. Dilekler kağıtlara yazılır veya çizilir, kurdelelerle (genellikle kırmızı) bağlanır ve gül ağacının dibine gömülür veya dallarına asılır. Gül ağacı, Hızır ve İlyas'ın buluştuğuna inanılan yer olduğu için özeldir. Gömülen dilekler ertesi sabah alınıp genellikle akan suya atılır. Evlenmemiş kızların kısmetini açmak için "baht açma" (veya mantıfar, niyet çömleği) törenleri yapılır: kişisel eşyalar (yüzük, küpe vb.) su dolu bir çömleğe konulur, gece gül ağacı dibinde bekletilir ve ertesi gün mâniler eşliğinde çekilerek yorum yapılır. Diğer kehanet yöntemleri arasında hamurun kabarmasına, taş üzerindeki karıncalara, atılan elma kabuğunun şekline, soğan filizlerinin büyüme hızına veya gece bırakılan un üzerindeki izlere bakmak yer alır.

: En yaygın ritüellerden biri gül ağacıyla ilgilidir. Dilekler kağıtlara yazılır veya çizilir, kurdelelerle (genellikle kırmızı) bağlanır ve gül ağacının dibine gömülür veya dallarına asılır. Gül ağacı, Hızır ve İlyas'ın buluştuğuna inanılan yer olduğu için özeldir. Gömülen dilekler ertesi sabah alınıp genellikle akan suya atılır. Evlenmemiş kızların kısmetini açmak için "baht açma" (veya mantıfar, niyet çömleği) törenleri yapılır: kişisel eşyalar (yüzük, küpe vb.) su dolu bir çömleğe konulur, gece gül ağacı dibinde bekletilir ve ertesi gün mâniler eşliğinde çekilerek yorum yapılır. Diğer kehanet yöntemleri arasında hamurun kabarmasına, taş üzerindeki karıncalara, atılan elma kabuğunun şekline, soğan filizlerinin büyüme hızına veya gece bırakılan un üzerindeki izlere bakmak yer alır. Ateş ve su elementleri : Şenlik ateşleri yakılır ve genellikle üç kez üzerinden atlanır. Bu, hastalıktan, günahtan ve kötü şanstan arınmayı, kış uyuşukluğunu atmayı sembolize eder. Sağlık ve arınma için pınarlarda, nehirlerde veya denizlerde yıkanılır, otlarla hazırlanan suda banyo yapılır, sağlık veya güzellik için sabah çiyi toplanır ve dilekler suya atılır.

: Şenlik ateşleri yakılır ve genellikle üç kez üzerinden atlanır. Bu, hastalıktan, günahtan ve kötü şanstan arınmayı, kış uyuşukluğunu atmayı sembolize eder. Sağlık ve arınma için pınarlarda, nehirlerde veya denizlerde yıkanılır, otlarla hazırlanan suda banyo yapılır, sağlık veya güzellik için sabah çiyi toplanır ve dilekler suya atılır. Şölen ve şenlikler: Kutlamalar genellikle yeşil alanlarda ("Hıdırlık"), su kenarlarında veya kutsal mekânlarda piknik şeklinde yapılır. Müzik (saz, davul, zurna), şarkılar, danslar (halk oyunları, horo) ve oyunlar (güreş, salıncakta sallanma) şenliklerin önemli parçalarıdır. Özellikle baht açma törenlerinde mâniler söylenir. Bu ritüeller, sağlık, refah, aşk ve korunma gibi temel insani arzuları yansıtır. Bazı ritüeller (özellikle baht açma gibi evlilik ve gelecekle ilgili olanlar) daha çok kadınlar ve kızlar tarafından uygulanırken, erkeklerin katılımı genellikle şölen, kurban veya güreş gibi toplumsal faaliyetlere yoğunlaşır.

Ana hıdrellez ritüelleri ve anlamları

Hıdrellez’de uygulanan temel ritüeller ve taşıdıkları sembolik anlamlar şunlardır:

Ev temizliğ i: 6 Mayıs öncesinde evin baştan aşağı temizlenmesi, Hızır'ı karşılamak, bereketi sağlamak ve genel bir arınma anlamına gelir.

i: 6 Mayıs öncesinde evin baştan aşağı temizlenmesi, Hızır'ı karşılamak, bereketi sağlamak ve genel bir arınma anlamına gelir. Gül ağacı dileği : Dileklerin yazılıp veya çizilip gül ağacının dibine gömülmesi ya da dallarına asılması, aşk veya ev gibi arzuların gerçekleşmesini istemeyi ve Hızır ile İlyas'ın buluştuğuna inanılan bu yere sembolik bir bağ kurmayı ifade eder.

: Dileklerin yazılıp veya çizilip gül ağacının dibine gömülmesi ya da dallarına asılması, aşk veya ev gibi arzuların gerçekleşmesini istemeyi ve Hızır ile İlyas'ın buluştuğuna inanılan bu yere sembolik bir bağ kurmayı ifade eder. Ateşten atlama : Genellikle üç kez şenlik ateşi üzerinden atlanması, arınmayı, sağlığı, kötülüklerden ve hastalıklardan korunmayı ve kışın getirdiği uyuşukluğu atmayı simgeler.

: Genellikle üç kez şenlik ateşi üzerinden atlanması, arınmayı, sağlığı, kötülüklerden ve hastalıklardan korunmayı ve kışın getirdiği uyuşukluğu atmayı simgeler. Baht açma / niyet çömleği : Kişisel eşyaların gül ağacı dibindeki su dolu bir çömleğe konulup ertesi gün maniler eşliğinde çekilmesi, özellikle kısmet açma ve evlilik veya gelecek hakkında kehanette bulunma amacı taşır.

: Kişisel eşyaların gül ağacı dibindeki su dolu bir çömleğe konulup ertesi gün maniler eşliğinde çekilmesi, özellikle kısmet açma ve evlilik veya gelecek hakkında kehanette bulunma amacı taşır. Bahar kuzusu yemek : Baharın ilk kuzusunun etinin tüketilmesi, sağlık, canlılık ve şifa kazanma anlamlarına gelir.

: Baharın ilk kuzusunun etinin tüketilmesi, sağlık, canlılık ve şifa kazanma anlamlarına gelir. Su ritüelleri : Pınar, nehir veya denizde yıkanmak, şifalı otlarla hazırlanan suyla banyo yapmak, sabah çiyini toplamak veya dilekleri suya atmak; sağlık, arınma, güzellik, bereket ve dileklerin ilgili yerlere iletilmesi gibi anlamlar taşır.

: Pınar, nehir veya denizde yıkanmak, şifalı otlarla hazırlanan suyla banyo yapmak, sabah çiyini toplamak veya dilekleri suya atmak; sağlık, arınma, güzellik, bereket ve dileklerin ilgili yerlere iletilmesi gibi anlamlar taşır. Açık kaplar bırakma: Yiyecek kaplarının, kilerlerin ve cüzdanların ağızlarının gece boyunca açık bırakılması, Hızır'dan bereket ve bolluk beklentisini ifade eder.

Kültürler ve bölgeler arasında Hıdrellez

Hıdrellez ve ilişkili bahar bayramları, kutlandığı coğrafyalarda yerel kültürlerle etkileşime girerek çeşitlilik kazanmıştır. Ortak temaları paylaşırken özgün yerel renkleri barındırırlar.

Türkiye : Özellikle kasaba ve köylerde canlılığını korur, büyük şehirlerde festivallerle kutlanır. Anadolu’nun farklı bölgelerinde özgün ritüeller görülür (Isparta'da baht açma, Edremit'te dilekleri suya bırakma, Diyarbakır'da "Ciğaret" töreni, Trabzon'da mayasız yoğurt çalma, diğer bölgelerde ortak yemekler, geven yakma vb.). Kutlamaların yapıldığı yeşillik alanlara "Hıdırlık" denir. Edirne'deki Kakava Şenlikleri (özellikle Roman kültürü etkisiyle, büyük ateş, Tunca Nehri ritüelleri) ve İstanbul Ahırkapı Hıdırellez Şenlikleri (müzik, dans odaklı) önemlidir.

: Özellikle kasaba ve köylerde canlılığını korur, büyük şehirlerde festivallerle kutlanır. Anadolu’nun farklı bölgelerinde özgün ritüeller görülür (Isparta'da baht açma, Edremit'te dilekleri suya bırakma, Diyarbakır'da "Ciğaret" töreni, Trabzon'da mayasız yoğurt çalma, diğer bölgelerde ortak yemekler, geven yakma vb.). Kutlamaların yapıldığı yeşillik alanlara "Hıdırlık" denir. Edirne'deki Kakava Şenlikleri (özellikle Roman kültürü etkisiyle, büyük ateş, Tunca Nehri ritüelleri) ve İstanbul Ahırkapı Hıdırellez Şenlikleri (müzik, dans odaklı) önemlidir. Balkanlar : Genellikle Aziz Yorgi Günü ile iç içe geçmiş Ederlezi veya Đurđevdan gibi isimlerle anılır. Özellikle Roman toplulukları için Ederlezi/Herdelezi çok önemli bir bayramdır (ev süsleme, ritüel banyolar, kuzu kurban etme, müzik, dans; "Ederlezi" şarkısı ikoniktir). Bulgaristan'da Gergyovden (Aziz Yorgi ve Ordu Günü, kuzu kurbanı, ritüel ekmekler, horo dansı, çiyde yıkanma); Kuzey Makedonya'da Ederlez/Gjurgovdjen (ot toplama, Aziz Yorgi ziyaretleri, UNESCO ortağı); Sırbistan/Bosna/Hırvatistan'da Đurđevdan (Ortodoks Aziz Yorgi ve Roman kutlaması, Slava ritüelleri, doğa gezileri, kuzu çevirme); Slovenya'da Jurjevo/Zeleni Jurij (24 Nisan, Yeşil Yorgi geçidi); Arnavutluk'ta Dita Verës (14 Mart, pagan kökenli Yaz Günü) ve Dita e Shëngjergjit (6 Mayıs, Aziz Yorgi Günü) olarak kutlanır.

: Genellikle Aziz Yorgi Günü ile iç içe geçmiş Ederlezi veya Đurđevdan gibi isimlerle anılır. Özellikle Roman toplulukları için Ederlezi/Herdelezi çok önemli bir bayramdır (ev süsleme, ritüel banyolar, kuzu kurban etme, müzik, dans; "Ederlezi" şarkısı ikoniktir). Bulgaristan'da Gergyovden (Aziz Yorgi ve Ordu Günü, kuzu kurbanı, ritüel ekmekler, horo dansı, çiyde yıkanma); Kuzey Makedonya'da Ederlez/Gjurgovdjen (ot toplama, Aziz Yorgi ziyaretleri, UNESCO ortağı); Sırbistan/Bosna/Hırvatistan'da Đurđevdan (Ortodoks Aziz Yorgi ve Roman kutlaması, Slava ritüelleri, doğa gezileri, kuzu çevirme); Slovenya'da Jurjevo/Zeleni Jurij (24 Nisan, Yeşil Yorgi geçidi); Arnavutluk'ta Dita Verës (14 Mart, pagan kökenli Yaz Günü) ve Dita e Shëngjergjit (6 Mayıs, Aziz Yorgi Günü) olarak kutlanır. Diğer bölgeler: Kırım Tatarları Hıdırlez'i kutlar. Kafkasya'da Hızır ve Aziz Yorgi kültleri güçlüdür. Suriye'de Eid Alkhidr (6 Mayıs, Müslümanlar ve Hristiyanlar tarafından, Aziz Yorgi/Mar Georgeos ile güçlü bağlantı, piknikler). Irak'ta Hıdır İlyas bayramı UNESCO listesindedir. Gagavuzya'da da kutlamalar yapılır.

Bu farklı isimlerle anılan kutlamalar (Hıdrellez, Ederlezi, Đurđevdan, Gergyovden, Kakava vb.) ortak tarihleri, temaları (bahar, yenilenme) ve ritüel unsurları (ateş, su, kuzu, yeşillik) paylaşsa da farklı dinî aidiyetler (Müslüman, Ortodoks Hristiyan, Roman gelenekleri, Alevi) ve yerel tarihler nedeniyle özdeş değildirler. Örneğin Kakava'da Baba Fingo figürü öne çıkar. Slava ritüelleri, Bulgaristan Ordu Günü kutlamaları, Zeleni Jurij geçidi gibi özgün uygulamalar bu çeşitliliği gösterir.

Hıdrellez/Bahar bayramlarının bölgesel isimleri ve varyasyonları

Hıdrellez ve ilişkili bahar bayramlarının farklı bölgelerdeki isimleri, tarihleri, odak noktaları ve ayırt edici özellikleri şöyledir:

Türkiye (Edirne) : Kakava olarak bilinir, 5-6 Mayıs'ta kutlanır. Roman geleneği, bahar ve Baba Fingo figürü odaklıdır. Büyük ateş yakılması, Tunca Nehri kenarındaki ritüeller, Roman müziği ve dansı ayırt edici özellikleridir.

: Kakava olarak bilinir, 5-6 Mayıs'ta kutlanır. Roman geleneği, bahar ve Baba Fingo figürü odaklıdır. Büyük ateş yakılması, Tunca Nehri kenarındaki ritüeller, Roman müziği ve dansı ayırt edici özellikleridir. Balkanlar (Roman toplulukları) : Ederlezi veya Herdelezi olarak anılır, 6 Mayıs'ta kutlanır. Romanlar için önemli bir bahar bayramıdır. Kuzu kurban etme, evleri süsleme, müzik, dans ve Aziz Yorgi ile bağlantısı bulunur.

: Ederlezi veya Herdelezi olarak anılır, 6 Mayıs'ta kutlanır. Romanlar için önemli bir bahar bayramıdır. Kuzu kurban etme, evleri süsleme, müzik, dans ve Aziz Yorgi ile bağlantısı bulunur. Bulgaristan : Gergyovden adıyla 6 Mayıs'ta kutlanır. Ortodoks Aziz Yorgi Günü ve aynı zamanda Bahar Bayramı ve Ordu Günü'dür. Kuzu kurbanı, horo dansı, sabah çiyinde yıkanma gibi ritüelleri vardır.

: Gergyovden adıyla 6 Mayıs'ta kutlanır. Ortodoks Aziz Yorgi Günü ve aynı zamanda Bahar Bayramı ve Ordu Günü'dür. Kuzu kurbanı, horo dansı, sabah çiyinde yıkanma gibi ritüelleri vardır. Sırbistan : Đurđevdan olarak 6 Mayıs'ta kutlanır. Ortodoks Aziz Yorgi Günü ve önemli bir Slava (aile koruyucu aziz günü) günüdür. Slava ritüelleri (kolač, koljivo), çelenk örme, doğa gezileri ve kuzu çevirme öne çıkar.

: Đurđevdan olarak 6 Mayıs'ta kutlanır. Ortodoks Aziz Yorgi Günü ve önemli bir Slava (aile koruyucu aziz günü) günüdür. Slava ritüelleri (kolač, koljivo), çelenk örme, doğa gezileri ve kuzu çevirme öne çıkar. Slovenya : Jurjevo veya Zeleni Jurij (Yeşil Yorgi) olarak yaklaşık 24 Nisan'da kutlanır. Bahar ve folklorik Aziz Yorgi odaklıdır. Yeşil dallarla kaplı bir figürün yer aldığı geçit töreni ve Jurjevanje folklor festivali ile bilinir.

: Jurjevo veya Zeleni Jurij (Yeşil Yorgi) olarak yaklaşık 24 Nisan'da kutlanır. Bahar ve folklorik Aziz Yorgi odaklıdır. Yeşil dallarla kaplı bir figürün yer aldığı geçit töreni ve Jurjevanje folklor festivali ile bilinir. Arnavutluk : Dita Verës (Yaz Günü, 14 Mart, pagan kökenli) ve Dita e Shëngjergjit (Aziz Yorgi Günü, 6 Mayıs) olmak üzere iki farklı kutlama bulunur. Biri kışın sonunu, diğeri Aziz Yorgi'ye saygıyı ifade eder.

: Dita Verës (Yaz Günü, 14 Mart, pagan kökenli) ve Dita e Shëngjergjit (Aziz Yorgi Günü, 6 Mayıs) olmak üzere iki farklı kutlama bulunur. Biri kışın sonunu, diğeri Aziz Yorgi'ye saygıyı ifade eder. Suriye : Eid Alkhidr adıyla 6 Mayıs'ta hem Müslümanlar hem de Hristiyanlar tarafından kutlanır. Hızır ve Aziz Yorgi (Mar Georgeos) ile güçlü bağlantısı vardır. Piknikler, müzik ve dans yaygındır.

: Eid Alkhidr adıyla 6 Mayıs'ta hem Müslümanlar hem de Hristiyanlar tarafından kutlanır. Hızır ve Aziz Yorgi (Mar Georgeos) ile güçlü bağlantısı vardır. Piknikler, müzik ve dans yaygındır. Kuzey Makedonya : Ederlez veya Gjurgovdjen olarak 6 Mayıs'ta kutlanır. Bahar, Aziz Yorgi ve Roman geleneği odaklıdır. Ot toplama, Aziz Yorgi'ye adanmış yerleri ziyaret etme ve Türkiye ile ortak UNESCO başvurusu ayırt edicidir.

: Ederlez veya Gjurgovdjen olarak 6 Mayıs'ta kutlanır. Bahar, Aziz Yorgi ve Roman geleneği odaklıdır. Ot toplama, Aziz Yorgi'ye adanmış yerleri ziyaret etme ve Türkiye ile ortak UNESCO başvurusu ayırt edicidir. Kırım : Hıdırlez adıyla 5-6 Mayıs'ta Kırım Tatarları tarafından kutlanan bir bahar bayramıdır ve Hızır odaklıdır. Geleneksel Kırım Tatar ritüelleri içerir.

: Hıdırlez adıyla 5-6 Mayıs'ta Kırım Tatarları tarafından kutlanan bir bahar bayramıdır ve Hızır odaklıdır. Geleneksel Kırım Tatar ritüelleri içerir. Irak: Hıdır İlyas Bayramı olarak bilinir (tarihi belirtilmemiş). Hızır, İlyas ve bahar odaklıdır. UNESCO listesinde yer alan yerel geleneklere sahiptir.

Kültürel ve sosyal önem: Hıdrellez'in yüzyıllardır canlılığını koruması, taşıdığı derin kültürel ve sosyal anlamlardan kaynaklanır. Sadece mevsimsel bir dönüm noktası değil, topluluklar için birleştirici ve umut verici bir işlev görür.

Mevsimleri işaretleme ve yenilenme: Baharın gelişini ve doğanın uyanışını kutlar, halk takviminde kış ile yaz arasındaki geçişi temsil eder. Kışın sonunu ve umut, sağlık, mutluluk dolu günlerin başlangıcını simgeler.

Topluluk bütünlüğü ve kimlik: Ortak hazırlıklar, ritüeller ve şenliklerle aileleri ve toplulukları bir araya getirir, sosyal bağları güçlendirir. Farklı gruplar (Türkler, Romanlar, Aleviler vb.) için aidiyet duygusu sağlar ve kültürel kimliği pekiştirir. Kültürel bilgi ve becerilerin nesiller arası aktarımına olanak tanır.

Umut ve esenlik kanalı: Sağlık, refah, aşk ve iyi şans gibi dileklerin ifade edildiği bir zamandır. Ritüeller, geleceği olumlu etkilemeyi amaçlar ve bu günde yapılan duaların kabul olacağına inanılır.

Somut olmayan kültürel miras

UNESCO tescili, küresel kültürel değerini ve korunmasının önemini teyit eder. Farkındalığı artırmaya ve kültürel diyaloğu geliştirmeye yardımcı olur. Diasporadaki topluluklar (örneğin Chicago'daki Türkler) tarafından kutlanması, kültürel kimliği koruma ve topluluk bağlarını sürdürmedeki rolünü gösterir.

Hıdrellez, İslam öncesi Türk/Orta Asya inançları, Antik Yakın Doğu bereket kültleri, İslami figürler (Hızır, İlyas), Hristiyan aziz kültleri (Aziz Yorgi) ve yerel halk pratiklerinin karmaşık etkileşimini yansıtan zengin, çok katmanlı bir gelenektir. Özünde baharın, yenilenmenin ve umudun kutlamasıdır. Yüzyıllar boyunca uyum sağlayarak (şehir festivalleri, diaspora etkinlikleri) evrilmiş ancak topluluk bütünlüğü ve kültürel kimlik için önemini korumuştur. UNESCO statüsü ve süregelen kutlamalar, onun dayanıklılığını ve adaptasyon yeteneğini vurgular. Statik bir kalıntı değil, geniş bir coğrafyadaki çeşitli topluluklar için anlam taşımaya devam eden yaşayan, dinamik bir kültürel olgudur. Doğanın uyanışını kutlarken aynı zamanda insanlığın evrensel umutlarını, toplumsal bağlarını ve kültürel çeşitliliğini yansıtan değerli bir mirastır.